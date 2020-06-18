Рейсы в Украину возобновил

В воскресенье, 21 июня, лоукост Ryanair возобновил рейсы в Украину.

В Киев прибыл самолет из Мадрида.

Об этом сообщает пресс-служба Ryanair.

Пока авиакомпания летает только по трем направлениям.

"Сегодня, впервые после ослабление карантина, в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Мадрида. Вечером в Киев запланирован еще один рейс Ryanair из Барселоны... Мадрид, Барселона и Берлин - это пока единственные направления в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь. С 1 июля авиакомпания возобновит более 20 маршрутов из Украины", - говорится в сообщении.