Утечка топлива из затонувшего танкера снова произошла в Одессе

В Одессе сегодня, 21 июня, вновь произошел разлив топлива из затонувшего в прошлом году танкера Delfi.

Сейчас купание в море вблизи танкера запрещено.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Издание опубликовало фото с места происшествия, на которых видно, что разлив горючего достиг внушительных размеров и приблизился к пляжу. Пока неизвестно, что именно стало причиной нового разлива.

В департаменте городского хозяйства рассказали, что на место происшествия доставили специальный сорбент и локализовали разлив топлива. Специалисты уже взяли пробы воды для проверки качества.