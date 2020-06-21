Количество жертв взрыва на Позняках уточнили спасатели

Спасатели официально подтверждают, что в результате взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве погибли 2 человека.

Жертвами трагедии стали две женщины.

Об этом на брифинге заявил пресс-офицер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

По его словам, по состоянию на 18:00 есть официальная информация о двух погибших от взрыва в доме на улице Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы.

"По состоянию на 18 часов у нас уже двое погибших. Это женщина 1943 года рождения, которую нашли ранее, и еще одно лицо женского пола. Сейчас выясняют, кто это и другие данные", - рассказал Хорунжий.

Представитель ГСЧС отметил, что второе тело нашли на шестом этаже поврежденного взрывом здания.