Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 22 июня 2020 - 37 241 человек инфицирован коронавируса.
Плюс 681 новый случай в сутки.
Умерло 1012 человек (+10 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровели - 16642 (+133).
По областях (по количеству инфицированных):
1. Киев - 4368 инфицировано за все время (+43 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Черновицкая область - 4357 (+33).
3. Львовская область - 3980 (+200).
4. Ровенская область - 2963 (+91).
5. Киевская область - 2236 (+28).
6. Закарпатская область - 2188 (+39).
7. Ивано-Франковская область - 2056 (41).
8. Волынская область - 1852 (+70).
9 Харьковская область - 1811 (6).
10. Тернопольская область - 1728 (+40).
11. Винницкая область - 1660 (+13).
12. Одесская область - 1304 (+38).
13. Житомирская область - 1270 (+13).
14. Днепропетровская область - 1042 - за прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
15. Кировоградская область - 627 (7).
16. Хмельницкая область - 622 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
17. Черкасская область - 603 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
18. Запорожская область - 555 (1).
19. Черниговская область - 480 (+5).
20. Николаевская область - 366 (8).
21. Донецкая область - 362 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
22. Полтавская область - 293 (2).
23. Сумская область - 258 (1).
24. Херсонская область - 188 (2).
25. Луганская область - 72 - за прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
Статистика на оккупированных территориях недоступна.