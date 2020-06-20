 

Сына оппонента Лукашенко арестовали в Беларуси

События Сегодня, 09:5058
Сына оппонента Лукашенко арестовали в Беларуси

Власти Беларуси предъявили обвинения сыну кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико Эдуарду.

 

Им обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила в Twitter пресс-служба политика

В штабе Бабарико пообещали, что судебные решения об аресте кандидата в президенты и его сына будут обжалованы.

Адвокаты Дмитрий Лаевский и Александр Пыльчанка подтвердили информацию об аресте, но изложить суть предъявленных их клиентам обвинения не смогли, так как подписали соглашение о неразглашении материалов следствия, сообщает "Радио Свобода".

"Он жив и здоров. Намерен отстаивать свои убеждения и честное имя. Мы настаиваем на его невиновности", - отметил Лаевский.

Напомним, задержание Бабарыко произошло в четверг, 18 июня.

Дело, по которому задержали Бабарико, касается "Белгазпромбанка", который он возглавлял на протяжении 20 лет. Бабарико ушел с должности, чтобы сосредоточиться на предвыборной компании. Дело о неуплате налогов в "Белгазпромбанке" возбудили уже после заявления Бабарико о намерении участвовать в выборах.

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