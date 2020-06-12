 

К отправке в Украину ракеты для Javelin подготовили в США

События Сегодня, 09:5661
К отправке в Украину ракеты для Javelin подготовили в США

Военные США подготовили к отправке в Украину груз по линии военной помощи.

 

Среди прочего Соединенные Штаты отправляют ракеты для противотанковых комплексов Javelin для ВСУ.

Об этом говорится в сообщении в Twitter Транспортного командования США

"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе "Довер", грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину", - сказано в сообщении.

Кроме этого, в американском ведомстве подчеркнули, что Вашингтон по-прежнему остается "приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины".

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