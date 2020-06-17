Во время протеста в Харькове произошли стычки

В Харькове во время акции против открытия областного диспансера для приема больных коронавирусом между демонстрантами и полицейскими произошли стычки.

В результате двое полицейских пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в результате стычек в больницу были госпитализированы двое сотрудников Шевченковского отдела полиции.

"Около 13:00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени", - сообщили в МВД.

По данному факту открыли три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.