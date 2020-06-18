Полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке суд оставил под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей полицейских, подозреваемых в изнасиловании женщины в Кагарлыке.

Они пробудут под стражей до 22 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Соответствующее решение было принято коллегией судей в понедельник, 22 июня. Таким образом суд отклонил апелляцию стороны защиты об изменении меры пресечения.

"22 июня 2020 коллегия судей судебной палаты… рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 26 мая 2020 года, которым… применена в отношении подозреваемых К. и С. мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая этого года двое полицейских изнасиловании в отделении Кагарлыка женщину, которая была приглашена для допроса в качестве свидетеля. За изнасилование были задержаны полицейские местного райотдела Сергей Сулима и Николай Кузив. 26 мая суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.