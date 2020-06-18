Обвинения о попытках изменить "правила игры" на рынке электроэнергии опроверг ДТЭК

Компания ДТЭК отрицает обвинения в попытках компании единолично изменить "правила игры" на рынке электроэнергии Украины.

Об этом говорится в заявлении ДТЭК.

"Это часть развернутой информационной кампании против ДТЭК по заказу сторонников административного вмешательства в работу рынка, которое началось в сентябре 2019 года и оказало негативное влияние на всю энергетическую отрасль Украины", - заявляет компания.

ДТЭК отмечает, что ряд искусственных ограничений и административных вмешательств в работу энергорынка, привели к искажению рыночной конкуренции и как следствие - самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины. При этом компания выступила инициатором открытого диалога между всеми участниками рынка.

"ДТЭК выступает за открытый публичный диалог всех участников рынка для поиска выхода из системного кризиса в отрасли. Все обвинения в адрес ДТЭК безосновательны и инициированы противниками европейского курса Украины, противниками свободного конкурентного рынка", - подчеркивает компания.

Также в компании отмечают, что ДТЭК всегда отстаивал и будет отстаивать европейский выбор Украины, рыночные, прозрачные и справедливые условия работы для всех игроков рынка, единые правила для всех.

"ДТЭК требует извинений и оставляет за собой право обратиться в суд для защиты репутации, чести и достоинства компании", - резюмировали в компании.