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События Вчера, 22:3141
Прием сигнала украинских радиостанций ухудшился в Крыму

В аннексированном Крыму ухудшилась ситуация с приемом украинского радиосигнала.

В июне сигнал украинских FM-станций слышен только в 5 из 19 населенных пунктов.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Крымской правозащитной группы"

Как отмечается, в 14 населенных пунктах (Вишневка, Мартыновка, Завет-Ленинский, Соленое озеро, Ермаково, Придорожное, Заречное, Джанкой, Овощное, Лобаново, Зеленая Нива, Красноперекопск, Армянск, Ишунь) на украинских радиочастотах транслируют свои программы российские FM-станции.

"В 16 населенных пунктах с 19 на некоторых частотах зафиксировано одновременное вещание двух станций - украинской и российской. Это говорит о целенаправленном блокировании украинского FM-радиовещания российскими станциями. Радио "Культура", "Луч", "Армия FM" и "Новая Каховка" слышны в двух населенных пунктах из всего списка, радио "НВ" - в трех, "Украинское радио" и радио "Крым.Реалии" - в одном из 19 проверенных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне сигнал украинских FM-радиостанций слышен только в 5 из 19 населенных пунктов.

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