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События Сегодня, 01:0044
В снятии ареста с судостроительного завода "Океан" отказал печерский суд

Печерский районный суд Киева отказал в снятии ареста с судостроительного предприятия "Океан".

Владелец предприятия Василий Капацына заявил, что суд стал инструментом спланированной атаки.

Об этом Капацына заявил в комментарии "Украинским новостям". 

По его словам, арест на николаевский судостроительный завод "Океан" был наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины в январе 2020 года с формулировкой "для того, чтобы сохранить стратегический объект для государства".

Впрочем, по его словам, государство не имеет никакой доли в собственности предприятия. Завод был продан Фондом госимущества в 2000-м году нидерландской компании Damen Shipyards Group. После этого предприятие несколько раз перепродавалась.

До 2016-го предприятие состояло в группе компаний российского олигарха Игоря Юсуфова, бывшего министра энергетики РФ, аффилированного со структурами "Газпрома", и было доведено до банкротства. Работа завода была остановлена, а задолженность по зарплате для более чем 1000 работников составила 90 млн грн.

Только в 2018 году после окончания процедуры банкротства завод выставили на открытые торги, и он был выкуплен торговым домом "Аннона", принадлежащим бизнесмену Василию Капацыне.

Основанием для наложение ареста, утверждает он, стал единственный допрос следственным прокурором ГПУ Игоря Игнатова, фигуранта уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами. В этих показаниях Игнатов утверждает, что "Океан" принадлежит офшорной компании Zonel Operations Limited, а банкротство было проведено с нарушением процедуры.

"Больше никакого дополнительного следствия прокуратура не проводила. Для ареста завода ей оказалось достаточно дезинформации", - говорит Капацына.

Из-за наложенного прокуратурой ареста завод "Океан", который с 2019-го года только начал приходить в себя, опять оказался изолирован от глобального рынка. По словам собственника, расторгнуто пять иностранных контрактов.

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Теги: news, новости, Украина, Океан, Завод, суд, 7dniv, 7dnivinfo  
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