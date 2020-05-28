 

На собственные чипы Apple переводит Mac

События Сегодня, 06:0019
На собственные чипы Apple переводит Mac

Apple приняла решение отказаться от процессоров компании Intel.

Компания объявила о переходе на процессоры собственной разработки в Mac.

Об этом сообщили представители Apple во время конференции для разработчиков WWDC 2020. 

Первые компьютеры с процессором Apple выйдут уже в этом году. Сам переход на собственные процессоры в компании планируют завершить в течение двух лет.

Разработчики более десяти лет работали над Apple Silicon. Разработка позволит компании обеспечить более высокую производительность при меньшей энергоэффективности.

При этом отмечается, что разработчики смогут создавать приложения, одновременно для процессоров Intel и Apple. Компания также создала технологию Rosetta 2, для тех, кто не успеет перенести свои приложения под новый процессор. Программа позволит автоматически адаптировать их.

Кроме того, компания специально для разработчиков выпустит версию Mac mini для создания приложений на Mac с собственными чипами.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Mac, Apple, 7dniv, 7dnivinfo  
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах

Новости по теме

Обвинения о попытках изменить
Обвинения о попытках изменить "правила игры" на рынке электроэнергии опроверг ДТЭК
Вчера, 22:29
Компания Boeing возобновляет производство моделей 737 Max
Компания Boeing возобновляет производство моделей 737 Max
28-мая-2020, 13:56
Сеть 5G запустила Швеция
Сеть 5G запустила Швеция
25-мая-2020, 03:00
Предоставить ФБР и ЦРУ полный доступ к шифрованию своих устройств отказалась Apple
Предоставить ФБР и ЦРУ полный доступ к шифрованию своих устройств отказалась Apple
19-мая-2020, 12:00
Сервис видеозвонков запустил Facebook
Сервис видеозвонков запустил Facebook
25-апр-2020, 16:14

Последние новости

06:00
События
На собственные чипы Apple переводит Mac
05:00
События
Правоохранитель спровоцировал ДТП в Луганской области
01:56
Криминал
СРОЧНО! НА СТОРОННИКОВ ПАРТИИ АНАТОЛИЯ ШАРИЯ НАЧАЛИСЬ НАПАДЕНИЯ!
01:00
События
В снятии ареста с судостроительного завода "Океан" отказал печерский суд
Вчера, 2020-06-22
22:31
События
Прием сигнала украинских радиостанций ухудшился в Крыму
22:29
События
Обвинения о попытках изменить "правила игры" на рынке электроэнергии опроверг ДТЭК
22:07
Политика
Прошел митинг против наркобизнеса под Офисом генпрокурора в Украине
19:58
Политика
Отменить сокращение количества судей Верховного суда предлагает Зеленский
18:30
События
Полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке суд оставил под стражей
18:22
События
Условия проведения ВНО в случае вспышки COVID-19 могут изменить в Украине
16:17
События
Во время протеста в Харькове произошли стычки
16:15
Экономика
Официальный курс доллара снизил НБУ
16:14
События
Еще десятилетия будут ощущаться последствия коронавируса - ВОЗ
16:10
Экономика
Цену газа для населения на июнь снизил "Нафтогаз"
14:09
Политика
Переговоры с Путиным "сложной и запутанной" работой считает Зеленский
14:08
Экономика
Планы размещения акций "Нафтогаза" на западных биржах озвучил Коболев
14:05
События
Дату апелляции по делу Стерненко назначил суд
12:05
События
Детали аварии на ЧАЭС рассекретила СБУ
11:58
Политика
Добровольно уйти в отставку предлагал Аваков
11:56
События
Под завалами разрушенного дома в Киеве могут еще находиться два человека

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.06 (состоянием на 09:00)1709
Усиленно проверять пляжи будут в Одессе с понедельника1468
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.06 (состоянием на 09:00)1344
Ужесточить карантин могут в одной из областей Украины762
Ляшко заявил что возвращаться к жесткому карантину могут регионы573
В Киеве произошла стычка между чернокожими студентами и местными жителями477
СРОЧНО! НА СТОРОННИКОВ ПАРТИИ АНАТОЛИЯ ШАРИЯ НАЧАЛИСЬ НАПАДЕНИЯ!386

Досуг

Есе допомагає проявити індивідуальність
Есе допомагає проявити індивідуальність
Мало хто згадує шкільні завдання з ніжністю і приємною ностальгією. Вони забирають дуже багато вільного часу і часто не приносять особливої користі
Вчера, 18:4377
Рішення делікатних проблем
Рішення делікатних проблем
Деякі захворювання вважаються вкрай делікатними. Дуже часто люди соромляться проблем в сфері проктології. Поширена помилка полягає в тому, що подібні недуги довго і болісно лікуються. В результаті хвороба переходить в хронічну форму.
Вчера, 17:57112
Что нельзя во время беременности?
Что нельзя во время беременности?
Беременность — один из самых волшебных моментов для женщины, потому что в этот период внутри развивается новая жизнь.
Вчера, 17:40108
Блефаропластика – виды и особенности процедур
Блефаропластика – виды и особенности процедур
Блефаропластика – это оперативное вмешательство, при котором с зоны нижних и верхних век удаляются жировые отложения и складки лишней кожи.
Вчера, 16:0669
Toshiba 40S1650EV: обзор модели
Toshiba 40S1650EV: обзор модели
Время от времени нам приходится обновлять технику. Даже телевизор со временем может поломаться. И тогда нам приходится отправляться за новой моделью. Рынок радует большим количеством вариантов. Но что именно выбрать? Обратите внимание на технику именитых брендов. Например, Toshiba 40S1650EV –
Вчера, 12:0382
AHD видеонаблюдение от Green Vision
AHD видеонаблюдение от Green Vision
Современные производители предлагают потребителям широкий выбор систем видеонаблюдения. Для их проектирования применяются разные технологии, каждая имеет свои особенности и преимущества. АHD – новое слово на современном рынке. Регистраторы передают сигнал, картинку, звук на значительные
Вчера, 12:0178

События

На собственные чипы Apple переводит Mac
На собственные чипы Apple переводит Mac
Компания более десяти лет работала над Apple Silicon
Сегодня, 06:0027
Правоохранитель спровоцировал ДТП в Луганской области
Правоохранитель спровоцировал ДТП в Луганской области
Один из пострадавших в тяжелом состоянии
Сегодня, 05:0042
В снятии ареста с судостроительного завода "Океан" отказал печерский суд
В снятии ареста с судостроительного завода "Океан" отказал печерский суд
До 2016-го предприятие состояло в группе компаний российского олигарха Игоря Юсуфова
Сегодня, 01:0056
Прием сигнала украинских радиостанций ухудшился в Крыму
Прием сигнала украинских радиостанций ухудшился в Крыму
Радиосигнал слышен только в 5 из 19 населенных пунктов
Вчера, 22:3162
Обвинения о попытках изменить "правила игры" на рынке электроэнергии опроверг ДТЭК
Обвинения о попытках изменить "правила игры" на рынке электроэнергии опроверг ДТЭК
ДТЭК выступает за открытый публичный диалог всех участников рынка
Вчера, 22:2959
Полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке суд оставил под стражей
Полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке суд оставил под стражей
Подозреваемые пробудут под стражей до 22 июля
Вчера, 18:3076
7 Днів