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События Сегодня, 10:0240
Какие сегодня праздники, события - 22 Июня

Международные
ООН — День государственной службы Организации Объединённых Наций.
Международный Олимпийский День.

 

Национальные
Латвия — День Лиго.
Люксембург — День (рождения) Великого герцога.
Испания — праздник Святого Хуана (кульминация — ночь на 24 июня).
Казахстан — День полиции.
Молдавия — День провозглашения суверенитета.
Украина — День государственной службы.
Эстония — День победы.

 

Религиозные
Православие
память священномученика Тимофея, епископа Прусского (361—363);
обре́тение мощей святителя Василия, епископа Рязанского (1609);
Собор Рязанских святых;
святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского (1715);
Собор Сибирских святых;
память преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII—XIV);
память мученика Александра и мученицы Антонины девы (ок. 313);
память преподобного Феофана Антиохийского (363);
память святителя Вассиана, епископа Лавдийского (409);
память священномученика Тимофея Ульянова, пресвитера (1940);
память преподобноисповедницы Фамари (Марджановой) (1936).

 

Именины
Католические: Ванда, Зенон, Иосиф.
Православные: Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей, Феофан.

 

События
До XIX века
718 — Состоялась битва в долине Ковадонга в испанской провинции Астурия, в которой местное ополчение во главе с Пелайо остановило продвижение арабов в Испании. Эта битва считается началом Реконкисты.
1710 — после двухмесячной осады русская армия вошла в Выборг.
1724 — Российская империя и Турция в Константинополе заключили договор, по которому Россия сохраняла каспийское побережье, а Турция — Тифлис и Эривань.
1771 — в Испании во время корриды погиб первый матадор — Хосе Кандидо Экспозито (José Cándido Expósito).

 

XIX век
1803 — Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.
1840 — английский парламент принял закон об объединении Верхней и Нижней Канады.
1845 — в России принят Манифест, ограничивающий возможности получения дворянства за заслуги (получение потомственного дворянства возможно лишь при чине не ниже 5-го класса, а не 8-го, как прежде).
1846 — бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.
1860 — образована Секретная служба США.
1865 — завершилась Гражданская война в США.
1868 — Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку. Размерами она была с большой стол, клавиатура её напоминала рояль, печатала машинка только большими буквами, причём машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага находилась под планшетом.
1888 — на празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые прозвучал «Интернационал». Песня, написанная поэтом-коммунаром Эженом Потье сразу после разгрома Парижской коммуны, спустя 17 лет была положена на музыку рабочим Пьером Дегейтером. До 1944 года «Интернационал» был гимном Советского Союза и до сих пор является гимном коммунистической партии.
1894 — в Париже по инициативе Пьера де Кубертена образован Международный олимпийский комитет (МОК).

 

XX век
1917 — Первый Универсал (основной закон) принят Центральной Радой Украины, им провозглашена автономия Украины в составе России.
1919
Совнарком УССР национализировал Киевский городской музей.
Принятие республиканской Конституции финским сеймом.
1925 — первое восхождение на высочайшую вершину Канады и вторую по высоте вершину Северной Америки гору Логан группой альпинистов, в которую входили Альберт Маккарти, Уильям Фостер, Энди Тэйлор, Норман Рид, Аллен Карп и Фредерик Лабмерт.
1934 — в Кремле чествовали первых героев. Орден Ленина и грамоту Героя Советского Союза № 1 получил лётчик Анатолий Ляпидевский. Вместе с ним Василий Молоков, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Михаил Водопьянов и другие.
1941 — совместным постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) создана Ставка Главного Командования Вооружённых Сил СССР (10 июля 1941 преобразована в Ставку Верховного Командования, а 8 августа 1941 — в Ставку Верховного Главнокомандования).
Логотип Викитеки В Викитеке есть тексты по теме: «Постановление СНК СССР И ЦК ВКП(б) № 825 от 23.6.1941 г. «О создании Ставки Главного Командования Вооружённых Сил СССР»»
1944 — Великая Отечественная война. Советские войска начали операцию под кодовым названием «Багратион», в ходе которой были освобождены Белоруссия и значительная часть Литвы.
1947 — в США принят «Антирабочий закон Тафта-Хартли». Закон сильно ограничил права профсоюзов и запрещал отдельные виды забастовок.
1948 — введение в обращение сепаратной западногерманской марки в Западном Берлине.
1956 — Гамаль Абдель Насер избран президентом Египта.
1957 — в Ленинграде возобновлена традиция полуденного выстрела, прерванная в 1934 году, производимая с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
1969 — столкновение над Юхновом (Калужская область), в результате чего погибли 120 человек.
1972 — для сохранения валютных резервов британское правительство временно ввело плавающий курс фунта стерлингов.
1975 — Элис Купер во время выступления в Ванкувере упал со сцены и сломал шесть ребер. Турне называлось «Добро пожаловать в мой кошмар».
1985 — террористы взорвали Boeing 747 компании Air India над Атлантикой, погибли 329 человек. Это крупнейший взрыв самолёта в истории и крупнейший теракт до 11 сентября.
1990
Верховный Совет Молдавской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете республики.
Начало заселения Крыма татарами, возвращающимися из изгнания.
1993 — Основан Олимпийский музей в Лозанне по инициативе Председателя МОК Хуана Антонио Самаранча.
1994 — на экраны США вышел фильм «Форрест Гамп».
1998 — впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.

 

XXI век
2004 — правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.
2016 — граждане Великобритании на общенациональном референдуме проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

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