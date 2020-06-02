Какие сегодня праздники, события - 22 Июня

Международные

ООН — День государственной службы Организации Объединённых Наций.

Международный Олимпийский День.

Национальные

Латвия — День Лиго.

Люксембург — День (рождения) Великого герцога.

Испания — праздник Святого Хуана (кульминация — ночь на 24 июня).

Казахстан — День полиции.

Молдавия — День провозглашения суверенитета.

Украина — День государственной службы.

Эстония — День победы.

Религиозные

Православие

память священномученика Тимофея, епископа Прусского (361—363);

обре́тение мощей святителя Василия, епископа Рязанского (1609);

Собор Рязанских святых;

святителя Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского (1715);

Собор Сибирских святых;

память преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII—XIV);

память мученика Александра и мученицы Антонины девы (ок. 313);

память преподобного Феофана Антиохийского (363);

память святителя Вассиана, епископа Лавдийского (409);

память священномученика Тимофея Ульянова, пресвитера (1940);

память преподобноисповедницы Фамари (Марджановой) (1936).

Именины

Католические: Ванда, Зенон, Иосиф.

Православные: Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей, Феофан.

События

До XIX века

718 — Состоялась битва в долине Ковадонга в испанской провинции Астурия, в которой местное ополчение во главе с Пелайо остановило продвижение арабов в Испании. Эта битва считается началом Реконкисты.

1710 — после двухмесячной осады русская армия вошла в Выборг.

1724 — Российская империя и Турция в Константинополе заключили договор, по которому Россия сохраняла каспийское побережье, а Турция — Тифлис и Эривань.

1771 — в Испании во время корриды погиб первый матадор — Хосе Кандидо Экспозито (José Cándido Expósito).

XIX век

1803 — Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.

1840 — английский парламент принял закон об объединении Верхней и Нижней Канады.

1845 — в России принят Манифест, ограничивающий возможности получения дворянства за заслуги (получение потомственного дворянства возможно лишь при чине не ниже 5-го класса, а не 8-го, как прежде).

1846 — бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.

1860 — образована Секретная служба США.

1865 — завершилась Гражданская война в США.

1868 — Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку. Размерами она была с большой стол, клавиатура её напоминала рояль, печатала машинка только большими буквами, причём машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага находилась под планшетом.

1888 — на празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые прозвучал «Интернационал». Песня, написанная поэтом-коммунаром Эженом Потье сразу после разгрома Парижской коммуны, спустя 17 лет была положена на музыку рабочим Пьером Дегейтером. До 1944 года «Интернационал» был гимном Советского Союза и до сих пор является гимном коммунистической партии.

1894 — в Париже по инициативе Пьера де Кубертена образован Международный олимпийский комитет (МОК).

XX век

1917 — Первый Универсал (основной закон) принят Центральной Радой Украины, им провозглашена автономия Украины в составе России.

1919

Совнарком УССР национализировал Киевский городской музей.

Принятие республиканской Конституции финским сеймом.

1925 — первое восхождение на высочайшую вершину Канады и вторую по высоте вершину Северной Америки гору Логан группой альпинистов, в которую входили Альберт Маккарти, Уильям Фостер, Энди Тэйлор, Норман Рид, Аллен Карп и Фредерик Лабмерт.

1934 — в Кремле чествовали первых героев. Орден Ленина и грамоту Героя Советского Союза № 1 получил лётчик Анатолий Ляпидевский. Вместе с ним Василий Молоков, Николай Каманин, Сигизмунд Леваневский, Михаил Водопьянов и другие.

1941 — совместным постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) создана Ставка Главного Командования Вооружённых Сил СССР (10 июля 1941 преобразована в Ставку Верховного Командования, а 8 августа 1941 — в Ставку Верховного Главнокомандования).

Логотип Викитеки В Викитеке есть тексты по теме: «Постановление СНК СССР И ЦК ВКП(б) № 825 от 23.6.1941 г. «О создании Ставки Главного Командования Вооружённых Сил СССР»»

1944 — Великая Отечественная война. Советские войска начали операцию под кодовым названием «Багратион», в ходе которой были освобождены Белоруссия и значительная часть Литвы.

1947 — в США принят «Антирабочий закон Тафта-Хартли». Закон сильно ограничил права профсоюзов и запрещал отдельные виды забастовок.

1948 — введение в обращение сепаратной западногерманской марки в Западном Берлине.

1956 — Гамаль Абдель Насер избран президентом Египта.

1957 — в Ленинграде возобновлена традиция полуденного выстрела, прерванная в 1934 году, производимая с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

1969 — столкновение над Юхновом (Калужская область), в результате чего погибли 120 человек.

1972 — для сохранения валютных резервов британское правительство временно ввело плавающий курс фунта стерлингов.

1975 — Элис Купер во время выступления в Ванкувере упал со сцены и сломал шесть ребер. Турне называлось «Добро пожаловать в мой кошмар».

1985 — террористы взорвали Boeing 747 компании Air India над Атлантикой, погибли 329 человек. Это крупнейший взрыв самолёта в истории и крупнейший теракт до 11 сентября.

1990

Верховный Совет Молдавской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете республики.

Начало заселения Крыма татарами, возвращающимися из изгнания.

1993 — Основан Олимпийский музей в Лозанне по инициативе Председателя МОК Хуана Антонио Самаранча.

1994 — на экраны США вышел фильм «Форрест Гамп».

1998 — впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.

XXI век

2004 — правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.

2016 — граждане Великобритании на общенациональном референдуме проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.