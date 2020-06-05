Возобновления ж/д сообщения с Россией оценил возможность МИД

Возобновление железнодорожного сообщения Украины с Россией пока что на повестке дня не стоит.

Россия сегодня находится на пике заболеваемости коронавирусом.

Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил в интервью "Укринформу".

Он отметил, что несмотря на постепенное открытие границ Украины, вопрос о возобновлении сообщения с РФ пока не поднимают.

"Россия сегодня находится на пике заболеваемости и является третьей страной в мире по количеству больных. Это просто опасно полноценно восстанавливать сообщения и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, так как и в нас цифры растут", - заявил он.