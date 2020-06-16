Возле жилого дома в Мукачево произошла стрельба из автомата

В Мукачево Закарпатской области произошла стрельба возле многоквартирного жилого дома.
Неизвестные открыли огонь из автоматов.
Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Закарпатской области.
Отмечается, что инцидент произошел около 21:00 22 июня на улице Верди. По данным свидетелей, неизвестные из автомобиля совершили выстрелы из автоматического оружия.
В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное дело по статье о хулиганстве.
"У нас открыто производство. Квалифицируется как хулиганство. Оперативники принимают меры, чтобы установить личность стрелка. Пострадавших нет от данного события. Предварительно выстрел был осуществлен в воздух", - сообщили в полиции.