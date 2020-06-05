Отсутствует прогресс в вопросе обмена политзаключенными

Адвокат украинских политзаключенных в РФ Николай Полозов заявил об отсутствии прогресса в вопросе освобождения заложников Кремля.

Переговоры заморожены с начала весны.

Об этом сообщает "Громадське радио".

По словам адвоката, в вопросе освобождения украинских политзаключенных прогресса пока нет.

"К сожалению, с начала весны все совещания с родственниками политзаключенных заморожены. Было несколько акций, когда родные политзаключенных обращались через соцсети в Офис президента, но пока я не вижу какого-либо прогресса в этом вопросе", - сказал Полозов.

Он отметил, что его подзащитный украинский политзаключенный Иван Яцкин, которого РФ обвиняет в государственной измене, рассчитывает на обмен.

"Та статья, по которой его обвиняют, настолько тяжелая, что он может получить до 20 лет лишения свободы. Поэтому единственная возможность выйти - это обмен. Он следит за новостями и очень надеется, что те переговоры, которые велись об обмене политзаключенными, вновь активизируются", - добавил Полозов.