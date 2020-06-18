Международное железнодорожное сообщение возобновляет Польша

С 22 июня Польша возобновила международное железнодорожное сообщение.

Поезда запускают в Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию.

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что работу восстанавливает польская компания PKP Intercity.

Утром из Варшавы выехал первый поезд в Берлин. Позже пустили первые за несколько месяцев поезда из Польши в Чехию. Кроме того, можно будет уехать из Вены в Катовиц, а также с Граца в Перемышль.

Пассажиры должны соблюдать действующие правила безопасности, в частности, закрывать рот и нос маской или шалью в поезде во время всего путешествия, а также часто мыть руки.