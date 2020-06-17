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События Сегодня, 10:3531
Адвокаты обвиняемого россиянина отвергают версию следствия - дело МН17

Адвокаты россиянина Олега Пулатова, которого обвиняют в причастности к сбитию пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, поставили под сомнение основную версию следствия.

Они исключают вероятность того, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Об этом пишет Deutsche Welle. 

Так, адвокаты в понедельник 22 июня во время досудебных слушаний заявили о "безуспешном шестилетнем расследовании", которое ведет объединенная следственная группа (JIT), в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Австралии и Украины.

По их мнению, на месте катастрофы не было возможности провести расследование.

"Почти четыре месяца к месту катастрофы не было доступа. Это означает, что с доказательствами могли играть или их могли подбросить", - предположил один из защитников.

Он также выразил сомнение в основной версии следствия - о сбитии самолета ракетой из комплекса "Бук".

"Главный сценарий был принят очень скоро - очень быстро следствие пришло к выводу, что это был "Бук". Все, что было обнародовано, фокусировалось только на сценарии, в котором фигурирует "Бук". Они никогда не опрашивали свидетелей из украинской армии или свидетелей того, что самолет был сбит истребителем. Мы просим дальнейшего расследования", - заявил ходатайство адвокат.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, потерпел крушение над Донецкой областью в июле 2014 года. Тогда 298 пассажиров погибли. Впоследствии Международная расследовательская группа JIT установила, что самолет был сбит российскими зенитно-ракетными комплексами "Бук".

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Теги: news, новости, Украина, МН17, 7dniv, 7dnivinfo  
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