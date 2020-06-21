Трое человек в Карпатах погибли из-за непогоды

В Карпатах значительно ухудшились погодные условия из-за дождей и гроз.

В результате непогоды погибли трое человек.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Как отмечается, 21 июня автомобиль слетел в реку Белый Черемош поздно ночью, в результате чего погибли двое человек. А в селе Дземброня женщина упала в бурный поток и погибла.

Синоптики предупреждают, что в Ивано-Франковской области из-за ухудшения погоды объявили второй - оранжевый уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2 метров.