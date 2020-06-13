Объявили красный уровень опасности из-за непогоды на западе Украины

Погода в Ивано-Франковской и Черновицкой областях резко ухудшилась.

Синоптики объявили красный уровень опасности.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, до конца дня в этих областях очень сильные дожди.

Вместе с тем, глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в видеообращении предупредил о значительном повышении уровня воды в реке Прут из-за осадков.

"И сильные осадки приведут к стремительному, резкому повышению уровня воды в реке Прут в пределах города Черновцы. Прогнозируемый уровень поднятия до 6 метров", - сообщил он.

Осачук призывает людей обеспечить безопасность своего дома и быть готовым к эвакуации.

"Касается также и течения ниже города Черновцы в Новоселицком районе, где уже сейчас есть большие подтопления в районе села Маршенцы. Может подняться уровень воды в реке Прут даже до 10 метров", - заявил он.

Уже создан областной штаб по чрезвычайной ситуации по ликвидации последствий паводка.

Как отметил глава ОГА, максимальное поднятие уровня воды будет происходить с 21:00 до 3:00.

Отметим, последние дни на западе Украины идут сильные дожди, из-за чего в двух областях были введены чрезвычайные меры опасности.