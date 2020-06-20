На 386% по сравнению с апрелем выросло число активных больных коронавирусом

По состоянию на 23 июня число активных больных коронавирусом составляет 20 083 человек.

Показатель заболеваемости - 48 на 100 тысяч населения.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

В Минздраве отмечают, что число активных больных COVID-19 по сравнению с 20 апреля выросло на 386%.

Вчера больше всего новых случаев коронавируса выявили во Львовской области (240), Закарпатской (103), Ровенской (75), Черновицкой (62), Волынской (42), Ивано-Франковской области (35), Киеве (61).

Как отмечается, в настоящее время есть 25 539 коек для больных. Из этого количества - 4 115 коек заняты.