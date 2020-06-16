 

Компанию молодежи, которая собралась отметить день рождения расстрелял дачник в Одессе

События Сегодня, 16:260
Компанию молодежи, которая собралась отметить день рождения расстрелял дачник в Одессе

В Одессе, где недавно разбушевались украинские военные, местному дачнику не понравилось, что возле его дома молодые люди громко отмечают день рождения.

Он выстрелил в них из охотничьего ружья. Теперь стрелку грозит семь лет тюрьмы.

Об этом во вторник, 23 июня, информирует пресс-служба полиции в Одесской области.

Сообщается, что инцидент произошел 22 июня на причале, расположенном по улице Шкиперской. Компания людей возрастом от 16 до 19 лет собралась там, чтобы отметить день рождения.

Их празднование проходило достаточно громко, что разозлила 56-летнего жителя одного из дачных домов. Он решил разогнать молодежь при помощи охотничьего оружия и два раза выстрелил в их сторону. Ранения получили двое парней 17 и 19 лет, они обратились за медицинской помощью.

"Действия злоумышленника квалифицированы по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины. За хулиганство с применением оружия ему грозит до семи лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Компанию молодежи, которая собралась отметить день рождения расстрелял дачник в Одессе

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Одесса, Дачник, стрельба, 7dniv, 7dnivinfo  
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах

Новости по теме

Возле одного из ресторанов в Одессе произошла стрельба
Возле одного из ресторанов в Одессе произошла стрельба
16-июн-2020, 21:08
Возле жилого дома в Мукачево произошла стрельба из автомата
Возле жилого дома в Мукачево произошла стрельба из автомата
Сегодня, 10:16
Одному из организаторов стрельбы в Броварах сообщили подозрение
Одному из организаторов стрельбы в Броварах сообщили подозрение
9-июн-2020, 18:31
От взрыва в Луганской области погибли два человека
От взрыва в Луганской области погибли два человека
21-июн-2020, 05:00
В Черновицкой области мужчина стрелял в полицейских, есть пострадавшие
В Черновицкой области мужчина стрелял в полицейских, есть пострадавшие
10-июн-2020, 11:54

Последние новости

16:35
События
В Ивано-Франковской области завтра ожидается пик непогоды
16:33
Политика
Еще три "безвиза" с ЕС внедрит Украина
16:30
Политика
Инвентаризацию лесов впервые с 1996 года проведут в Украине
16:29
Политика
Персональный состав Нацсовета реформ утвердил Президент
16:26
События
Компанию молодежи, которая собралась отметить день рождения расстрелял дачник в Одессе
16:17
События
На 386% по сравнению с апрелем выросло число активных больных коронавирусом
16:15
События
Объявили красный уровень опасности из-за непогоды на западе Украины
14:23
Политика
Божка от выполнения обязанностей замглавы МИД отстранил Кабмин
14:19
События
Имущества на 30 млн гривен имеется у семьи главы следствия по делу Шеремета
14:08
События
Трое человек в Карпатах погибли из-за непогоды
13:23
Политика
Правоохранительной системой эффективно управляет Аваков - заявил Шмыгаль
13:20
Политика
Рейтинг партий «Слуга Народа» и «Голос» катастрофически падает
10:35
События
Адвокаты обвиняемого россиянина отвергают версию следствия - дело МН17
10:33
События
Ослабление карантина отменили в Закарпатской области
10:30
События
Международное железнодорожное сообщение возобновляет Польша
10:27
События
Отсутствует прогресс в вопросе обмена политзаключенными
10:25
События
Тело пятого погибшего нашли ночью под завалами дома на Позняках
10:19
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (23.06.20)
10:16
События
Возле жилого дома в Мукачево произошла стрельба из автомата
10:11
События
Возобновления ж/д сообщения с Россией оценил возможность МИД

Новости ТОП-7

Где и когда откроют границы. График с датами по странам261398
СРОЧНО! НА СТОРОННИКОВ ПАРТИИ АНАТОЛИЯ ШАРИЯ НАЧАЛИСЬ НАПАДЕНИЯ!7457
Н. Я. АЗАРОВ: Порошенко – мародёр! Колониям не кричат «Слава!» Премьер-министрами не могут быть «самокатчики» – Украина достойна другой участи!5462
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.06 (состоянием на 09:00)1909
Усиленно проверять пляжи будут в Одессе с понедельника1484
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.06 (состоянием на 09:00)1357
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 23.06 (состоянием на 09:00)385

Досуг

Есе допомагає проявити індивідуальність
Есе допомагає проявити індивідуальність
Мало хто згадує шкільні завдання з ніжністю і приємною ностальгією. Вони забирають дуже багато вільного часу і часто не приносять особливої користі
Вчера, 18:43103
Рішення делікатних проблем
Рішення делікатних проблем
Деякі захворювання вважаються вкрай делікатними. Дуже часто люди соромляться проблем в сфері проктології. Поширена помилка полягає в тому, що подібні недуги довго і болісно лікуються. В результаті хвороба переходить в хронічну форму.
Вчера, 17:57121
Что нельзя во время беременности?
Что нельзя во время беременности?
Беременность — один из самых волшебных моментов для женщины, потому что в этот период внутри развивается новая жизнь.
Вчера, 17:40127
Блефаропластика – виды и особенности процедур
Блефаропластика – виды и особенности процедур
Блефаропластика – это оперативное вмешательство, при котором с зоны нижних и верхних век удаляются жировые отложения и складки лишней кожи.
Вчера, 16:0680
Toshiba 40S1650EV: обзор модели
Toshiba 40S1650EV: обзор модели
Время от времени нам приходится обновлять технику. Даже телевизор со временем может поломаться. И тогда нам приходится отправляться за новой моделью. Рынок радует большим количеством вариантов. Но что именно выбрать? Обратите внимание на технику именитых брендов. Например, Toshiba 40S1650EV –
Вчера, 12:03102
AHD видеонаблюдение от Green Vision
AHD видеонаблюдение от Green Vision
Современные производители предлагают потребителям широкий выбор систем видеонаблюдения. Для их проектирования применяются разные технологии, каждая имеет свои особенности и преимущества. АHD – новое слово на современном рынке. Регистраторы передают сигнал, картинку, звук на значительные
Вчера, 12:0189

События

В Ивано-Франковской области завтра ожидается пик непогоды
В Ивано-Франковской области завтра ожидается пик непогоды
В области ждут ухудшения погоды и еще большего ущерба
Сегодня, 16:350
Компанию молодежи, которая собралась отметить день рождения расстрелял дачник в Одессе
Компанию молодежи, которая собралась отметить день рождения расстрелял дачник в Одессе
В Одессе, где недавно разбушевались украинские военные, местному дачнику не понравилось, что возле его дома молодые люди громко отмечают день рождения.
Сегодня, 16:2617
На 386% по сравнению с апрелем выросло число активных больных коронавирусом
На 386% по сравнению с апрелем выросло число активных больных коронавирусом
Также сейчас есть 25 539 коек для больных
Сегодня, 16:1732
Объявили красный уровень опасности из-за непогоды на западе Украины
Объявили красный уровень опасности из-за непогоды на западе Украины
К концу дня в двух областях чрезвычайно сильные дожди
Сегодня, 16:1534
Имущества на 30 млн гривен имеется у семьи главы следствия по делу Шеремета
Имущества на 30 млн гривен имеется у семьи главы следствия по делу Шеремета
В частности, речь идет о земельном участке в курортных Карпатах
Сегодня, 14:1951
Трое человек в Карпатах погибли из-за непогоды
Трое человек в Карпатах погибли из-за непогоды
В Ивано-Франковской области из-за ухудшения погоды объявлен второй уровень опасности
Сегодня, 14:0852
7 Днів