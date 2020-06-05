Большинство ограничений снимает Египет а так же временно отменяет визовый сбор

Правительство Египта приняло решение снять большинство карантинных ограничений до конца недели.

Также власти отменили визовый сбор для туристов.

Об этом сообщают издания Reuters и The Sun.

Так, с 27 июня в Египте откроются рестораны и кафе, однако они будут работать при 25% заполненности. С таким же условием власти разрешили открыть театры и кинотеатры.

Также будут открыты церкви и мечети для ежедневных молитв.

Пляжи и парки останутся закрытыми, а общественный транспорт будет работать с перерывом с полуночи до 4:00.

При этом отмечается, что ослабление карантина может быть отменено, в случае не соблюдения мер предосторожности.

Также власти приняли решение до 31 октября не взимать плату за визы. Так, туристы смогут сэкономить 25 долларов.