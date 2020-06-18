В список стран "красной зоны" попала Украина

Украина по состоянию на начало недели попала в список стран "красной зоны".

Это означает, что она не соответствует критериям заболеваемости на COVID-19 для активного возобновления международного авиасообщения.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства развития туризма Украины в Facebook.

Сообщается, что Министерство здравоохранения обновило список стран "зеленой" и "красной зоны" по состоянию на 22 июня

"Украина попала в "красную зону", так как показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев в сутки на 100 000 населения", - говорится в сообщении.

При этом популярные среди украинцев страны такие как Польша, Египет, Турция, Болгария пока остаются в "зеленой зоне".

Отметим, Евросоюз также рекомендовал рассматривать критерий не более 40 активных случаев на 100 тыс. населения как условие открытия границ для граждан третьих стран с 1 июля.