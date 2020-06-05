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Кафе и ресторанам в Киеве разрешили принимать гостей внутри помещений

В Киеве заведениям кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания разрешили принимать гостей внутри помещений.

Ряд ограничений при этом сохранится.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 22 июня

Так, в распоряжении описаны и правила работы кафе и ресторанов внутри помещений.

Заведениям пока запрещено открывать детские комнаты, проводить банкеты (максимум - 10 человек), открывать буфеты самообслуживания и готовить еду на открытых кухнях.

Посетители заведений общественного питания могут войти в помещение только в сопровождении персонала. Люди с повышенной температурой или признаками ОРВИ не будут допускаться на территорию заведений.

Также кафе и рестораны будут иметь обязанность установить антисептики, жидкое мыло и бумажные полотенца, проводить влажную уборку на кухне и летних площадках и тому подобное. Использованные маски и перчатки нужно собирать отдельно.

Работники обязаны обслуживать гостей в масках и перчатках. Гости должны быть в маске, когда заходят в заведение и передвигаются по нему.

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