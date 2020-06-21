О возобновлении внутренних рейсов объявил SkyUp

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines возобновляет внутренние регулярные перелеты.
Первые рейсы запланированы на 26 июня.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Сообщается, что SkyUp возобновляет регулярные перевозки с внутреннего сообщения. Уже в июне из Киева можно будет улететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье, а в июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном.
Первые рейсы SkyUp запланированы на 26, 29 и 30 июня.
26 июня 2020
- Киев - Львов
- Киев - Одесса
29 июня 2020
- Киев - Харьков
- Киев - Запорожье
- Львов - Киев
- Одесса - Киев
30 июня 2020
- Киев - Львов
Кроме того, стартовала продажа билетов на с 1 июля по 15 сентября с вылетом из Киева во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье, а также по маршрутам Харьков - Львов - Харьков, Харьков - Одесса - Харьков, Львов - Херсон - Львов, Львов - Одесса - Львов. Стоимость билетов начинается от 500 гривен в одну сторону.
Расписание международной полетной программы находится на стадии разработки.