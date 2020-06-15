Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 24.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 24 июня 2020 - 39 014 человек инфицированы коронавируса.
Плюс 940 новых случаев за сутки - это опять рекорд.
Умерло 1051 человек (+16 летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровели - 17409 (+453).
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 4528 инфицировано за все время (+99 новый лабораторно подтвержденный случай за сутки).
2. Черновицкая область - 4478 (+59).
3. Львовская область - 4423 (+203).
4. Ровенская область - 3164 (+126).
5. Закарпатская область - 2369 (+78).
6. Киевская область - 2332 (+47).
7. Ивано-Франковская область - 2124 (+33).
8. Волынская область - 1955 (+61).
9 Харьковская область - 1891 (+47).
10. Тернопольская область - 1786 (+42).
11. Винницкая область - 1723 (+33).
12. Одесская область - 1370 (+37).
13. Житомирская область - 1304 (+9).
14. Днепропетровская область - 1060 (11).
15. Кировоградская область - 634 (3).
16. Хмельницкая область - 627 (+5).
17. Черкасская область - 614 (+9).
18. Запорожская область - 559 (4).
19. Черниговская область - 494 (+9).
20. Донецкая область - 376 (8).
21. Николаевская область - 368 (2).
22. Полтавская область - 300 (4).
23. Сумская область - 272 (+9).
24. Херсонская область - 188 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
25. Луганская область - 75 (2).