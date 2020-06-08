Какие сегодня праздники, события - 24 Июня

Национальные

Азербайджан — День работников машиностроительной промышленности.

Латвия, Эстония — Янов день.

Литва — Купала.

Перу, Боливия, Эквадор — Инти Райми и День индейцев.

Шотландия — День независимости.

Эквадор — Сан-Хуан Баутиста.

Региональные

Канада, Квебек — Национальный праздник Квебека.

Россия, Чувашия — День Республики Чувашия.

Религиозные

Католицизм

Рождество Иоанна Крестителя.

Православие

память апостолов Варфоломея (Нафана́ила) и Варнавы (Иосии) (I);

преподобного Варнавы Ветлужского (1445);

перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского, архимандрита (1572);

Собор преподобных отцов Псково-Печерских (переходящее празднование в 2018 году);

празднования в честь икон Божией Матери:

Абульской;

«Достойно есть» (Милующая) (X).

Именины

Католические: Данута, Иоанн.

Православные: Варнава, Варфоломей, Ефрем.

События

До XIX века

1314 — в битве при Бэннокберне шотландский король Роберт Брюс разбил армию английского короля Эдуарда II, восстановив независимость своей страны.

1497 — Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд).

1571 — на Филиппинах баском Мигелем Лопесом Легаспи основан город Манила.

1667 — Вторая англо-голландская война: триумфально завершился Рейд на Медуэй голландского флота под командованием Михила де Рёйтера. Он стал одним из самых тяжёлых поражений английского флота и приблизил окончание войны.

1717 — в день Святого Иоанна представители английских масонских лож собрались в пивной «Гусь и вертел» и учредили Великую ложу Англии — объединение всех имевшихся лож. Масонство оформилось как организованное движение.

1793 — французский Конвент принял первую демократическую конституцию (которая так и не была приведена в действие). Франция провозглашена республикой.

1795 — Екатерина II учредила Подольскую губернию Российской империи.

XIX век

1812 — армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 года.

1812 — получение вечером Александром I на празднестве, которое русские офицеры давали в его честь в окрестностях Вильны, сообщения о начавшейся переправе французской армии через реку Неман.

1880 — впервые публично исполняется песня «О, Канада».

1893 — норвежский исследователь Фритьоф Нансен отправился к Северному полюсу на судне «Фрам» («Вперёд»).

1894 — на конгрессе в Париже, созванном по инициативе барона Пьера де Кубертена, приняты решения об образовании МОК и проведении раз в четыре года Олимпийских игр.

1899 — на Кольском полуострове основан город-порт Полярный (ныне город Полярный). В годы Великой Отечественной войны был главной базой Северного флота.

XX век

1901 — в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.

1916 — впервые сумма контракта звезды Голливуда составила семизначное число. «Возлюбленная Америки» Мэри Пикфорд подписала контракт со студией «Paramount Pictures» на сумму 1 040 000 долл. США.

1925 — в Берлине здание рейхстага захвачено толпой вкладчиков, чьи сбережения сгорели во время послевоенной гиперинфляции в Германии.

1930 — первое использование радара для обнаружения самолётов (Анакостия, округ Колумбия).

1931 — в «Правде» напечатана статья Максима Горького «Об антисемитах».

1934 — столица Украины перенесена из Харькова в Киев.

1935 — в Тбилиси открылась первая в СССР детская железная дорога.

1937 — пленум ЦК ВКП(б) прервал выступление одного из лидеров Коминтерна Осипа Пятницкого, потребовавшего прекратить репрессии со стороны НКВД (на следующий день глава НКВД Н. Ежов объявил Пятницкого агентом царской охранки).

1940

Впервые телекамеры были использованы для освещения политического события — съезда республиканцев, выбиравших своего кандидата на президентские выборы в США.

В хорватском Загребе вышел в свет первый номер газеты «Politički vjesnik» (ныне — «Vjesnik»), в годы Второй мировой войны служившей основным источником информации о действиях партизан.

1941 — сообщения о военных действиях стало давать Советское Информбюро.

1945 — Парад Победы на Красной площади. Парад принимал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Командовал парадом Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Кульминацией парада стало бросание нацистских штандартов и знамён к мавзолею Ленина.

1948 — начало блокады Западного Берлина Советским Союзом.

1951 — началось коммерческое цветное телевещание (CBS).

1959 — в Москве Н. С. Хрущёв пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «кузькину мать».

1963

В студии Би-Би-Си в английской столице городе Лондоне впервые продемонстрирован бытовой видеомагнитофон.

Открытие Всемирного конгресса женщин в Москве.

1973 — Леонид Брежнев во время посещения с официальным визитом США заявил о том, что холодная война закончена.

1982

запущен «Союз-Т-6» с первым французским космонавтом на борту (Жан-Лу Кретьеном).

Инцидент с Boeing 747 над Явой: после прохождения через облако вулканического пепла у самолёта Boeing 747 отказали все двигатели. На высоте 3000 метров их удалось запустить, и лайнер благополучно долетел до аэропорта Халим в Джакарте.

1990 — последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино», состоявшийся на стадионе Лужники.

1994 — на сессии Совета ЕС на высшем уровне, проходившей на о-ве Керкира (Корфу), Президент РФ Ельцин подписал «Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве Российской Федерации и Европейского союза», которое вступало в силу 1 декабря 1997 года. В соответствии с ним были созданы Совет сотрудничества между Россией и ЕС, который является главным координирующим органом на уровне министров, и другие совместные органы.

2010 — Новым лидером правящей в Австралии Лейбористской партии и премьер-министром страны, впервые стала женщина — Джулия Гиллард.