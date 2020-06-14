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События Сегодня, 10:2914
Непогода на западе Украины обесточила и подтопила более 100 населенных пунктов, есть погибшие

По состоянию на сегодня из-за непогоды 120 населенных пунктов в Украине осталось без света и еще 187 были подтоплены.

Для устранения последствий непогоды были привлечены бригады спасателей и облэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

Как сообщается, сильные дожди в западной Украине 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. Вследствие осложнения погодных условий, спасатели сообщили о трех погибших в Ивано-Франковской области.

В настоящее время остаются подтопленными 187 населенных пунктов. В частности, в Ивано-Франковской - 161, Черновицкой - 15, Львовской - 8. Всего в этих регионах подтопило 4 976 домов, более 3 тысяч подвалов и столько же колодцев, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и более 9 тысяч приусадебных участков. Также непогода нарушила транспортное сообщение с 8 населенными пунктами.

Кроме того, вследствие осложнения погодных условий без электричества остались 120 населенных пунктов в 6 областях, а именно: в Ивано-Франковской - 62, Сумской - 17, Житомирской - 16, В Черновицкой - 13, Волынской - 9 и Закарпатской - 3.

Как отмечается, спасатели эвакуировали 389 человек, из них 76 детей. Также через подтопленные участки дорог было перевезено 124 человека, а временно отселены 386.

Всего к ликвидации последствий непогоды было привлечено 1 412 человек и 333 единицы техники.

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