Вторую волну больниц из-за коронавируса разворачивает Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине готовят больницы к новой волне из-за COVID-19.

Минздрав сообщает, что в некоторых областях резко возрастает число зараженных.

Об этом он заявил на брифинге.

В больницу попадают люди, у которых тяжелое течение болезней, из-за чего нужно разворачивать вторую волну больниц.

"В очередной раз обращаюсь к вам. Подумайте об этих цифрах. Подумайте, что скоро закончится и вторая волна больниц и третья", - заявил он.

Также на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав будет отрабатывать механизмы, как включать те больницы, которые сегодня не включены в первую волну.

Также он сказал, что Минздрав будет указывать на недостатки, которые есть в областях по определенности и правильности построения маршрутов пациентов.

"На первом месте по рассмотрению у нас будет Закарпатская область. Там значительно возрастает число случаев больных коронавирусной болезнью. В то же время мы видим, что есть заполненность коек среди больниц первой волны", - добавил он.