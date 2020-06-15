Остаться закрытыми для украинцев и после 1 июля могут границы ЕС

Въезд гражданам Украины на территорию Евросоюза на докоронавирусных условиях может быть запрещен и после 1 июля.

Предположительно, в ЕС будут пускать граждан из стран, где 20 новых зараженных COVID-19 на 100 тысяч населения, а в Украине этот показатель, согласно европейской методологии, составляет 25,4.

Проект документа оказался в распоряжении газеты The New York Times.

Речь идет о проекте, который рассматривают в ЕС, согласно которому главным критерием для открытия границ станет число случаев COVID-19 в той или иной стране за последние 14 дней.

Издание отмечает, что европейские законодатели ведут дебаты, пускать ли в ЕС жителей тех государств, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 тысяч населения, или меньше чем 20 новых заражений.

Украина в случае утверждения любого из этих вариантов не сможет рассчитывать, что наши граждане смогут посещать страны ЕС без препятствий.

Отметим, что методология расчета больных коронавирусом на 100 тыс. населения отличается. В Украине этот показатель разделяют на число всех активных случаев, а в ЕС - за последние 14 дней.

Поэтому, согласно методологии расчета ЕС, Украина не может рассчитывать на открытие границ для своих граждан, та как этот показатель составляет 25,4 больных на 100 тысяч населения, что не соответствует ни одному из рассматриваемых ЕС вариантов.

Стоит заметить, что в расчетах фигурируют официальные данные Госстата, согласно которым в Украине 41,8 млн населения. Эти данные, скорее всего, также используют в ЕС.

При этом Минздрав Украины каждых три дня обновляет список стран "красной" и "зеленой" зоны, исходя из критерия 40 активных случаев на 100 тысяч населения.

На данный момент этот коэффициент в Украине составляет 49,1 случая (20 554 активных). По последним данным Минздрава, по состоянию на 22 июня, показатель был 46,8.