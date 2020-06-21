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События Сегодня, 13:0854
Железнодорожное сообщение со Львовом возобновляет "Укрзализныця"

"Укрзализныця" возобновляет сообщение со Львовом с 26 июня.

Также 25 июня будет возобновлено пригородное сообщение во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги

Так, УЗ возобновляет рейсы поездов:

№743/744 Дарница, Киев - Львов;
№715/716 Киев - Львов;
№91/92 Киев - Львов;
№12/11 Львов - Одесса.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Напомним, ситуация с коронавирусом во Львовской области ухудшается. Сегодня было зафиксировано 203 новых случая COVID-19.

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