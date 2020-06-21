Железнодорожное сообщение со Львовом возобновляет "Укрзализныця"

"Укрзализныця" возобновляет сообщение со Львовом с 26 июня.
Также 25 июня будет возобновлено пригородное сообщение во Львовской области.
Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.
Так, УЗ возобновляет рейсы поездов:
№743/744 Дарница, Киев - Львов;
№715/716 Киев - Львов;
№91/92 Киев - Львов;
№12/11 Львов - Одесса.
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.
Напомним, ситуация с коронавирусом во Львовской области ухудшается. Сегодня было зафиксировано 203 новых случая COVID-19.