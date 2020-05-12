Рестораны и спортклубы открыли во Львове

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове возобновила работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой.

Разрешили работу кафе и ресторанов, но до 10 клиентов, а спортклубов - до 10 посетителей.

Аналогично, как и в Киев, во Львове обязали владельцев этих заведений обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.

"Такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса", - добавил Садовой.

Напомним, Львов является антилидером по количеству новых случаев коронавируса во всей стране. Сегодня сообщили об еще 203 зараженных за минувшие сутки.