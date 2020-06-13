Был разработан план борьбы с непогодой - мониторинг, оценка ущерба и охрана имущества

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС под председательством главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля одобрила комплекс мер по преодолению последствий стихии в западных областях.
В частности, до 1 июля должно быть организовано обследование разрушенных и поврежденных зданий.
Об этом сообщает правительственный портал.
Среди этих мер:
- постоянный мониторинг гидрологической обстановки на реках региона для своевременного принятия мер;
- организация всестороннего жизнеобеспечения пострадавшего и эвакуированного населения;
- надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний из-за загрязнения колодцев.
"До 1 июля 2020 года должно быть организовано обследование разрушенных и поврежденных зданий и дорожной инфраструктуры для установления размеров нанесенного ущерба и определения объемов средств, необходимых для их восстановления; пострадавшее население должно получить финансовую помощь от государства", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, Министерство внутренних дел со своей стороны должно организовать охрану объектов критической инфраструктуры, зданий и имущества населения, эвакуированного с опасных территорий.