Дороги международного значения подтоплены из-за разлива Днестра

Масштабные наводнения в западных областях повлекли частичное затопление дорог международного значения.
Из берегов вышла река Днестр.
Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, ситуация с паводками в западных областях остается критической. При этом в отдельных горных районах наблюдается улучшение по уровню воды.
"Разрушено несколько частных домов. Вообще стерты с лица земли. Мы тоже это видели. Общая сумма убытков еще до расчета невозможна", - подчеркнул он.
Напомним, в западных областях страны сильные дожди вызвали массовые наводнения. Мощные потоки воды разрушают дороги, газопроводы и другую инфраструктуру. Также затоплены населенные пункты.