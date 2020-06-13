 

Подтопления начались в Винницкой области, объявлено штормовое предупреждение

События Сегодня, 19:0449
Подтопления начались в Винницкой области, объявлено штормовое предупреждение

В Винницкой области начались подтопления в связи с повышением уровня реки Днестр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра. 

Как отметили синоптики, было принято решение повысить среднесуточный сброс с Днестровской ГЭС и установить расходом 2000 м3/с.

"При этом уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления водами р. Днестр приречных участков и отдельных объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь и отдельных населенных пунктов в Винницкой области, прилегающих к руслу реки", - говорится в сообщении.

При этом в Ямпольской районной государственной администрации сообщили, что по состоянию на 16:00 уровень воды в реке Днестр составляет 4,65 метра.

"Частично подтоплены приусадебные участки в селах Михайловка, Великая Косница, Цекиновка и в городе Ямполе. Доводим до вашего сведения, что при высоте уровня воды в Днестре 5,6 м от нулевого уровня возможно подтопление зданий", - сообщили в РГА.

Отметим, в западных областях Украины последние дни наблюдаются масштабные наводнения. От паводков уже пострадали Львовская, Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области. Жертвами непогоды стали уже трое человек.

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