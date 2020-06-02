Ноту протеста России из-за "парада" в Крыму направила Украина

Украина направила ноту протеста России из-за военного парада в оккупированном Крыму.
Москва сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинском-российских отношениях.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
В МИД заявили, что расценивают таке действия, как продолжение Россией политики милитаризации Крыма.
Это представляет серьезную угрозу европейской безопасности, добавили в министерстве.
"Особенно цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей", - заявили в МИД.
Отметим, военный парад, организованный РФ, прошел в Симферополе, Керчи и Севастополе. Однако, на полуострове действует запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией.