Трамп заявил о переводе военных США из Германии в Польшу

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше.

Также они подтвердили подготовку двустороннего соглашения о строительстве атомной электростанции в Польше.

Об этом они сказали на совместной пресс-конференции в Белом доме, трансляция которой велась в Twitter администрации Трампа.

Президенты Польши и США подписали две совместные декларации об укреплении связей между военными двух стран и в сфере безопасности.

Трамп отметил, что США "с нетерпением ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, которое еще больше расширит сотрудничество наших военных". Он также напомнил, что США будут частично выводить свои войска из Германии.

"Мы будем уменьшать наше военное присутствие в Германии. Некоторые из военных вернутся в США, а некоторые - поедут в другие места в Европе, одним из которых будет Польша", - заявил Трамп.

Он также заявил, что Польша заплатит за перевод части военных США из Германии в Польшу.

Глава Белого дома отметил, что перевод американских военных в Польшу является сильным сигналом со стороны США для России.

В свою очередь Дуда подтвердил, что стороны говорили о возможности "дальнейшего увеличения присутствия американских войск в Польше" и что его страна готова принять у себя больше военнослужащих США.

В этой связи Дуда привел пример агрессии России против Украины.

"В 2014-м Россия напала на Украину, аннексировала Крым, она оккупирует Луганск и Донецк, а перед этим она напала на Грузию. 2014-й был годом больших страхов в странах Балтии и в польском обществе. Сегодня присутствие войск НАТО, и прежде всего войск США в Польше, показывает, что статья 5-договора НАТО рассматривается серьезно. Это указывает, что если бы кто-захотел напасть на Польшу, это не стало бы для них мягкой посадкой ", - заявил он.

Кроме того, Трамп и Дуда обсудили участие польских специалистов в разработке американцами вакцины, и лекарств против коронавируса, подтвердили подготовку двустороннего соглашения о строительстве атомной электростанции в Польше и технологии 5G.

"В ближайшее время будет подписано соглашение между правительствами США и Польши, которое будет давать возможность начать работу над проектной документации по производству ядерной энергии в нашей стране", - заявил Дуда.

Напомним, США планируют переместить в Польшу 2 тысячи военнослужащих и разместить 30 боевых самолетов F-16 из Германии.