 

Из-за утечки персональных данных украинцев полиция провела спецоперацию

События Сегодня, 14:4746
Из-за утечки персональных данных украинцев полиция провела спецоперацию

В Украине правоохранители провели спецоперацию после утечки персональных данных граждан.

Было проведено 36 обысков и объявлено 8 подозрений.

Об этом заявили на брифинге относительно результатов расследования утечки и распространения персональных данных граждан. 

Вместе с тем, полицейские задержали одного человека в ходе спецоперации и изъяли копии 30 баз данных.

"За последние последние полтора месяца было сделано масштабную работу с привлечением четырех сотен работников Нацполиции", - рассказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Как он отметил, под угрозу также попадают данные - информация о лице, деятельность бизнеса - из частных реестров банков, операторов почтовой связи, телекоммуникационных компаний.

За время проведенное спецоперции были открыты уголовные производства по факту мошенничества, распространения информации с ограниченным доступом и несанкционированным вмешательством в работу компьютера.

Правоохранители проводили обыски в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областях.

В ходе спецоперации было установлено и подтверждено противоправную деятельность 25 человек, объявлено 8 подозрений.

Отметим, украинские правоохранители в прошлом месяце начали расследование по факту слива персональных данных миллионов украинцев через Telegram-бот. Дело открыла СБУ.

Тогда министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что через Telegram в сеть сливаются базы данных "ПриватБанка" (до национализации), а также соцсетей ВКонтакте и Linkedin.

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