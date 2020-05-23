Утечка персональных данных украинцев: к какой информации хакеры получили доступ

В мае хакеры атаковали базы данных банков, государственных органов и водителей службы перевозок.
В результате этого произошла утечка персональных данных украинцев.
Об этом заявил первый заместитель начальника департамента киберполиции Сергей Крапива на брифинге.
По его словам, речь идет о частных и государственных банках, компаниях, которые занимают логистическими услугами. Также, по его словам, подверглись атакам лица, у которых был доступ к государственным реестрам, базам данных госорганов, водителям службы перевозок.
Большую часть базы данных, которые похитили, составлял частный сектор, а также информация относительно владельцев почтовых адресов.
Впрочем, пока продолжается досудебное расследование, поэтому полицейские отказываются называть компании, в которых были похищены базы данных.