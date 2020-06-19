К ослаблению карантина большинство регионов Украины не готовы

В Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 12 областей.
Соответствуют критериям Министерства здравоохранения лишь 12 регионов.
Об этом сообщили в Кабинете министров.
Согласно данным правительства, не соответствуют критериям Киев, Киевская, Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Николаевская, Луганская и Донецкая области. При этом Закарпатская область не соответствует сразу трем из четырех критериев.
Сразу в семи регионах превышен показатель динамики заболеваемости:
- Киев - 34,37%;
- Киевская область - 42,05%;
- Одесская область - 73,97%;
- Ивано-Франковская область - 12,97%;
- Закарпатская область - 10,61%;
- Тернополь область - 11,37%;
- Ровенская область - 75,64%.
Еще в пяти регионах превышен показатель выявления коронавируса:
- Волынская область - 19,36%;
- Львовская область - 19,24%;
- Закарпатская область - 14,58%;
- Черновицкая область - 11,72%;
- Ровенская область - 23,41%.
В четырех областях было проведено недостаточное количество тестов на коронавирус:
- Луганская область - 18,96;
- Донецкая область - 23,48;
- Николаевская область - 19,19;
- Одесская область - 23,06.
В Закарпатской области также превышена загруженность больничных кроватей - 61,75%.
Отметим, с 22 июня в Украине действуют новые правила для смягчения карантина в регионах. Так, регионы должны соответствовать четырем критериям:
- загруженность мест в больницах менее 50%;
- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
- процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.