Пик коронавируса в Украине посреди лета допустил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не остановить рост числа случаев коронавируса, то получим пик заболевания прямо посреди лета.

Главной причиной вспышки COVID-19 является несоблюдение карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантина после смягчения правил.

Он заявил, что в некоторых областях страны заполнены уже более половины койкомест. В то же время динамика заболеваемости только растет.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом сообщил, что было улучшено качество медицинской помощи, оказываемой пациентам.

По его словам, после роста количества больных увеличиваться число тех, кто требует подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.