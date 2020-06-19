Украинцев о наказании за отсутствие масок и соцдистанции предупредил Кабмин

Кабинет министров предупреждает украинцев о продолжении политики наказаний за нарушение карантина.

Речь идет о несоблюдении социальной дистанции и мер масочного режима.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина, передает РБК-Украина.

"Мы начали с понедельника акцию по наложению штрафов преимущественно на учреждения, которые не соблюдают карантинные ограничения. Но, уважаемые граждане Украины, мы будем продолжать политику наказаний за несоблюдение социальной дистанции и мер масочного режима, мер дезинфекции", - заявил глава правительства.