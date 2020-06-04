Всех полицейских области проверят на психику в связи с изнасилованием в Кагарлыке

Всех полицейских Киевской области проверят на психическое здоровье после изнасилования в Кагарлыке.

Обследование пройдут около трех тысяч человек.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Изнасилование в Кагарлыке: что происходит в резонансном деле спустя месяц".

Как рассказал РБК-Украина источник в полиции Киевской области, из-за резонансного преступления весь личный состав областной полиции, а это около 3 тысяч сотрудников, решили проверить на психическое здоровье.

"По решению руководства областной полиции сейчас проводятся психологические обследования всех сотрудников всех структурных и территориальных подразделений, чтобы выявить и упредить такие случаи", - отметил источник.