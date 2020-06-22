 

Выдавать квартиры начали пострадавшим от взрыва на Позняках

События Вчера, 21:3754
Выдавать квартиры начали пострадавшим от взрыва на Позняках

Пострадавшим в результате взрыва на Позняках начали выдавать новые квартиры.

Первые 12 квартир выделили уже сегодня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

По его словам, правительство выделило пострадавшим 40 квартир. Сегодня новое жилье получили семьи с детьми, а также двое человек, которые потеряли родственников.

Президент также отметил, что все квартиры новые, не со вторичного рынка, однако в них необходимо сделать ремонт, кроме тех, сертификаты на которые выдали сегодня.

При этом было отмечено, что в квартирах нет газа и они оснащены электрическими плитами.

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Теги: news, новости, Украина, Позняки, взрыв, квартиры, 7dniv, 7dnivinfo  
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