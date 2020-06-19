Омеляна под личное обязательство отпустил суд

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну в виде личного обязательства.

Его подозревают в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн гривен в госбюджет.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Мера пресечения действует до 19 августа. В случае ее несоблюдения, она может быть ужесточена. Постановление суда обжалованию не подлежит.

По словам Омеляна, дело против него сделано "на колене".

"Экспертиза по этому делу была сделана за несколько дней. В то время когда НАБУ говорит, что сложно сделать экспертизу в деле против Коломойского и других, то в моем случае это было сделано за несколько дней", - заявил он.