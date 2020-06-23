Координатора партии Шария избили в Харькове

В Харькове произошло очередное избиение координатора партии Шария. В этот раз жертвой нападения стал Никита Роженко. Фото последствий нападения выложил сам Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

"Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вел колонну в Киеве (на акции 17 июня, которую устраивала партия Шария в Киеве, - Ред.). Все, Нацкорпус и Офис президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь" - написал Шарий утром 25 июня.

По его словам, накануне нападения Никита Роженко написал заявление об угрозе жизни со стороны начштаба Нацкорпуса Жорина и главы Нацкорпуса Харькова Немичева.

Напомним, после акции 17 июня в киевском метро произошли драки между сторонниками партии Шария и националистами. Шарий тогда выложил видео избитых националистов, которые, по его словам, нападали на сторонников его партии.

После этого националисты заявили о начале акций против партии Шария. Так, на днях, был избит руководитель винницкого отделения партии. Происходят нападения и в других регионах.