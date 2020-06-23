От избиения активиста "Партии Шария" в Харькове открестился нацкорпус

Лидер харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев отрицает причастность организации к избиению координатора "Партии Шария", которое произошло этой ночью.

Об этом Немичев заявил во время митинга националистов в Харькове.

"На мой взгляд, это или патриоты, которые живут у нас в Харькове..., или переселенцы из Луганска, которые покинули свои дома. Одним словом, патриоты, которым это осточертело... Или сам Анатолий Шарий заказал этого активиста, чтобы попиариться на этом", - сказал Немичев, комментируя обвинения Шария в причастности "Нацкорпуса" к нападению на координатора его партии.

Акция националистов, в ходе которой сделал это заявление Немичев, проходит возле дома, где располагался офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Правда, на окнах помещения, где располагался офис ОПЗЖ, еще накануне акции вывесили объявления об аренде, однако свой митинг радикалы не отменяли.

Отметим, что акцию анонсировали еще вчера. В "Нацкорпусе" заявляли, что это митинг "против ватного реванша".

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" уже прокомментировали митинг радикалов в Харькове.

"Покушение на убийство харьковского активиста "Партии Шария", угрозы и планомерная открытая подготовка других террористических актов, таких как акция 25 июня у офиса политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Харькове, которую уже анонсировали представители "Нацкорпуса", ‒ это все звенья одной цепи. Власть понимает собственную политическую несостоятельность, как и высокую вероятность своего поражения на предстоящих выборах. Именно поэтому, стремясь сохранить свое положение, и идет по пути режима Порошенко, преследуя неугодных за их политическую позицию. Так что президент Зеленский несет полную персональную ответственность за разгул радикализма и террор в отношении инакомыслящих", - заявили в политсиле.

Напомним, сегодня был жестоко избит координатор "Партии Шария" в Харькова Никита Роженко. Анатолий Шарий заявил, что это сделал Нацкорпус по заказу Офиса президента.