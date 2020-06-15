Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 26.06 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 26 июня 2020 - 41 117 человек инфицированы коронавируса.

Плюс 1109 новых случаев за сутки - снова рекорд и впервые эта цифра больше 1000

Умерло 1086 человек (+19 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровели - 18299 (+541).

По областям (по количеству инфицированных):

1. Львовская область - 4836 человек инфицировано за все время (+209 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).

2. Киев - 4726 (+113).

3. Черновицкая область - 4582 (+51).

4. Ровенская область - 3364 (+116).

5. Закарпатская область - 2547 (+93).

6. Киевская область - 2419 (+46).

7. Ивано-Франковская область - 2217 (+46).

8. Волынская область - 2096 (+72).

9 Харьковская область - 1993 (+46).

10. Тернопольская область - 1857 (+42).

11. Винницкая область - 1788 (+35).

12. Одесская область - 1529 (+64).

13. Житомирская область - 1366 (+29).

14. Днепропетровская область - 1081 (+12).

15. Хмельницкая область - 724 (+79).

16. Кировоградская область - 640 (4).

17. Черкасская область - 627 (11).

18. Запорожская область - 561 - за минувшие сутки новых случаев не зарегистрировано.

19. Черниговская область - 514 (8).

20. Донецкая область - 412 (+13).

21. Николаевская область - 384 (7).

22. Полтавская область - 304 (3).

23. Сумская область - 284 (7).

24. Херсонская область - 190 (2).

25. Луганская область - 76 (1).