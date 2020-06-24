Мост полностью снесло наводнение в Черновцах

Наводнение, которое накрыло город Черновцы, полностью разрушило аварийный мост между Маршицями и Лункой.
Уровень воды в реке Прут превысил 8 метров.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Он заявил, что теперь должно быть безотлагательное продолжение строительства нового моста.
Как известно, западную Украину накрыли сильные дожди, в результате чего образовался сильный паводок. Людям затопило дома и огороды. В городах затопило улицы. Из-за непогоды поднялся уровень воды в реке Прут в Черновцах.