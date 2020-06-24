Мост полностью снесло наводнение в Черновцах

Опасность хронического Hepatitis С – вирусного заболевания печени в том, что оно приводит к тяжелым осложнениям: стеатозу, циррозу и раку. Еще не так давно, ВГС, считался неизлечимым недугом. В нынешнее время ситуация в корне изменилась. Благодаря разработанным современным противовирусным

52